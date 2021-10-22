Форвард «Флориды» Верхэге сравнил Бобровского со скалой

Нападающий «Флориды» Картер Верхэге оценил игру своего одноклубника Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

«Он был невероятен. Когда нам нужны важные сейвы, он их делает. У меня не хватит слов, чтобы описать то, что делает Бобровский. Он просто скала», — приводит пресс-служба «Пантерз» слова Верхэге.

Carter Verhaeghe on Sergei Bobrovsky: «He's been unbelievable. When we need a big save, he makes it. I can't say enough about him. He's been a rock back there.» #COLvsFLA pic.twitter.com/zPyHmh5Iu0 — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 22, 2021

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.