Главный тренер «Флориды»: «Бобровский великолепен в воротах уже три игры подряд»
06:50
Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль похвалил Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).
«Бобровский великолепен уже три игры подряд. У «Колорадо» было несколько хороших и опасных моментов, но Сергей сделал много важных сейвов и отнял у соперника все шансы, которые у него были», — приводит журналист Джеймсон Олив слова Кенневилля.
Coach Q on Bobrovsky:— Jameson Olive (@JamesonCoop) October 22, 2021
«He's been great three games in a row. They had some good looks, some dangerous rush chances, but he just seemed big and took away any options that they had.» pic.twitter.com/3QRsU89lP6
В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
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