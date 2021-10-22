Главный тренер «Флориды»: «Бобровский великолепен в воротах уже три игры подряд»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль похвалил Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

«Бобровский великолепен уже три игры подряд. У «Колорадо» было несколько хороших и опасных моментов, но Сергей сделал много важных сейвов и отнял у соперника все шансы, которые у него были», — приводит журналист Джеймсон Олив слова Кенневилля.

Coach Q on Bobrovsky:



«He's been great three games in a row. They had some good looks, some dangerous rush chances, but he just seemed big and took away any options that they had.» pic.twitter.com/3QRsU89lP6 — Jameson Olive (@JamesonCoop) October 22, 2021

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.