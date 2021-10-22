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Главный тренер «Флориды»: «Бобровский великолепен в воротах уже три игры подряд»

06:50
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль похвалил Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

«Бобровский великолепен уже три игры подряд. У «Колорадо» было несколько хороших и опасных моментов, но Сергей сделал много важных сейвов и отнял у соперника все шансы, которые у него были», — приводит журналист Джеймсон Олив слова Кенневилля.

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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