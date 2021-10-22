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Бобровский признан первой звездой матча с «Колорадо»

Вратарь «Флориды» Бобровский признан первой звездой матча с «Колорадо»
06:09
Сергей Бобровский (справа). Фото Instagram
Сергей Бобровский (справа). Фото Instagram
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

Россиянин отразил 30 бросков из 31 по своим воротам.

Второй звездой встречи стал форвард «Пантерс» Сэм Беннетт, который забросил победную для своей команды шайбу. Третья звезда — нападающий «Флориды» Сэм Рейнхарт, открывший счет в матче.

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Иван Торопцев все материалы автора
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