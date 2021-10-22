Бобровский признан первой звездой матча с «Колорадо»
Вратарь «Флориды» Бобровский признан первой звездой матча с «Колорадо»
06:09
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).
Россиянин отразил 30 бросков из 31 по своим воротам.
Your #COLvsFLA 3 Stars! ??? pic.twitter.com/R0FU0tsYbL— Florida Panthers (@FlaPanthers) October 22, 2021
Второй звездой встречи стал форвард «Пантерс» Сэм Беннетт, который забросил победную для своей команды шайбу. Третья звезда — нападающий «Флориды» Сэм Рейнхарт, открывший счет в матче.
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