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НХЛ, расписание и результаты матчей 22 октября

17:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится 10 матчей.

«Коламбус» — «Айлендерс»
02.00 мск

«Флорида» — «Колорадо»
02.00

«Монреаль» — «Каролина»
02.00

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»
02.00

«Оттава» — «Сан-Хосе»
02.00

«Детройт» — «Калгари»
02.30

«Нэшвилл» — «Рейнджерс»
03.00

«Виннипег» — «Анахайм»
03.00

«Чикаго» — «Ванкувер»
03.30

«Аризона» — «Эдмонтон»
05.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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