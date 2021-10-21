НХЛ, расписание и результаты матчей 22 октября
17:00
В ночь на 22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится 10 матчей.
«Коламбус» — «Айлендерс»
02.00 мск
«Флорида» — «Колорадо»
02.00
«Монреаль» — «Каролина»
02.00
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»
02.00
«Оттава» — «Сан-Хосе»
02.00
«Детройт» — «Калгари»
02.30
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»
03.00
«Виннипег» — «Анахайм»
03.00
«Чикаго» — «Ванкувер»
03.30
«Аризона» — «Эдмонтон»
05.00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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