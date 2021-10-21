НХЛ, расписание и результаты матчей 22 октября

В ночь на 22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится 10 матчей.

«Коламбус» — «Айлендерс»

02.00 мск

«Флорида» — «Колорадо»

02.00

«Монреаль» — «Каролина»

02.00

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»

02.00

«Оттава» — «Сан-Хосе»

02.00

«Детройт» — «Калгари»

02.30

«Нэшвилл» — «Рейнджерс»

03.00

«Виннипег» — «Анахайм»

03.00

«Чикаго» — «Ванкувер»

03.30

«Аризона» — «Эдмонтон»

05.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке