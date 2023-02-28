Форвард «Эдмонтона» Макдэвид первым забросил 50 шайб в сезоне
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (2:3, перерыв).
Хоккеист отметился голами на 3-й минуте первого периода и 13-й минуте — второго периода.
Таким образом, Макдэвид первым в сезоне-2022/23 забросил 50 шайб. Этого результата он достиг в 61 матче НХЛ. В его активе также 65 результативных передач.
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|28.02
|03:00
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Оттава – Детройт
|6 : 2
|28.02
|04:30
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Даллас – Ванкувер
|- : -
|28.02
|04:30
|
Эдмонтон – Бостон
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|28.02
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Колорадо – Вегас
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|28.02
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