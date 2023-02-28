Форвард «Эдмонтона» Макдэвид первым забросил 50 шайб в сезоне

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (2:3, перерыв).

Хоккеист отметился голами на 3-й минуте первого периода и 13-й минуте — второго периода.

Таким образом, Макдэвид первым в сезоне-2022/23 забросил 50 шайб. Этого результата он достиг в 61 матче НХЛ. В его активе также 65 результативных передач.