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Сегодня, 06:06

Дадонов отметился голом в дебютном матче за «Даллас»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

33-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 2:3.

Для Дадонова это первый гол в дебютном матче за «Старз». Он был обменян «Монреалем» 26 февраля на Дениса Гурьянова.

На данный момент на счету Дадонова 19 (5+14) очков в 51 матче сезона.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Даллас Старз
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