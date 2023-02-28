Дадонов отметился голом в дебютном матче за «Даллас»
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
33-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 2:3.
Для Дадонова это первый гол в дебютном матче за «Старз». Он был обменян «Монреалем» 26 февраля на Дениса Гурьянова.
На данный момент на счету Дадонова 19 (5+14) очков в 51 матче сезона.
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