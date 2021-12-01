Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по забитым голам в одном матче. «Хищники» в его честь переименовали аккаунт в соцсетях
07:13
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» со счетом 6:0.
Покер в матче оформил Филип Форсберг. 27-летний швед повторил рекорд франшизы по заброшенным шайбам в одной встрече — ранее четыре гола в одиной игре удавалось забить Рокко Гримальди и Эрику Нистрому.
«Предаторз» после покера Форсберга переименовали аккаунт в Twitter на Nashville Forsbergs.
Благодаря покеру Форсберг набрал 400 (188+212) очков за 510 матчей в НХЛ.
All the love for our Fil ??? pic.twitter.com/Fu1oEZ14QN— Nashville Forsbergs (@PredsNHL) December 1, 2021
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