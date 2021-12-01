Хет-трик Хинтца помог «Далласу» обыграть «Каролину»
07:12
«Даллас» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали пятую победу кряду. Хет-триком отметился финнский нападающий Роопе Хинтц.
Российские игроки Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Хинтц — 8 (Павелски), 1:13 — 1:0. Хинтц — 9 (Павелски, Робертсон), 34:57 — 2:0. Павелски — 7 (Робертсон), 49:31 — 3:0. Котканиеми — 6 (Слэвин, Нидеррайтер), 56:27 — 3:1. Хинтц — 10 (п.в.), 57:10 — 4:1.
Вратари: Холтби (57:05 — 57:10) — Андерсен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 17 (7+5+5) — 40 (13+10+17).
Наши: Гурьянов (14.30/1/0), Радулов (15.50/0/-1) — Свечников (16.06/3/-1).
1 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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