Фокс, Хедман и Макар стали претендентами на «Норрис Трофи»
18:13
Национальная хоккейная лига объявила имена трех претендентов на «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21. Ими стали Адам Фокс («Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).
«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.
Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.
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