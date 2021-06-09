Фокс, Хедман и Макар стали претендентами на «Норрис Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила имена трех претендентов на «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21. Ими стали Адам Фокс («Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).

«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.