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Фокс, Хедман и Макар стали претендентами на «Норрис Трофи»

18:13
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Национальная хоккейная лига объявила имена трех претендентов на «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21. Ими стали Адам Фокс («Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).

«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.

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