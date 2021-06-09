Журналист The Athletic: «Задоров может оказаться в «Сиэтле»

«Чикаго» намерен защитить защитника Никиту Задорова на драфте расширения. Однако существует вариант, при котором россиянин будет обменян в «Сиэтл», сообщает обозреватель The Athletic Марк Лазерус.

«Два источника в команде предположили, что «Блэкхокс» колебались в отношении своих долгосрочных обязательств перед Задоровым, который является ограниченно свободным агентом и будет рассчитывать на увеличение заработной платы после истекшего контракта.

К середине сезона они подумывали позволить ему уйти. Но надежное выступление в конце сезона заставило «Блэкхоукс» переподписать его», — пишет Лазерус.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действия контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задроров провел 49 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а также провел 165 силовых приемов.