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Журналист The Athletic: «Задоров может оказаться в «Сиэтле»

17:15
Никита Задоров. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Никита Задоров. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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«Чикаго» намерен защитить защитника Никиту Задорова на драфте расширения. Однако существует вариант, при котором россиянин будет обменян в «Сиэтл», сообщает обозреватель The Athletic Марк Лазерус.

«Два источника в команде предположили, что «Блэкхокс» колебались в отношении своих долгосрочных обязательств перед Задоровым, который является ограниченно свободным агентом и будет рассчитывать на увеличение заработной платы после истекшего контракта.

К середине сезона они подумывали позволить ему уйти. Но надежное выступление в конце сезона заставило «Блэкхоукс» переподписать его», — пишет Лазерус.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действия контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задроров провел 49 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а также провел 165 силовых приемов.

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Иван Шитик все материалы автора
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