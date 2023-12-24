«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский отразил 23 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Картер Верхаге и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска. У «Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун и Павел Дорофеев, Иван Барбашев сделал результативную передачу.

После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 47 очками — на второй строчке «Запада».