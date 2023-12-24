Йоси в матче против «Далласа» отбил шайбу перчаткой на линии ворот

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 2:3.

Защитник «Предаторз» Роман Йоси на 17-й минутее встречи спас свою команду от гола, отразив шайбу рукой на линии ворот. По итогам матча он был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 33-летний швейцарец провел 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков.