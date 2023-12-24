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Сегодня, 00:59

Йоси в матче против «Далласа» отбил шайбу перчаткой на линии ворот

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Йоси.

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 2:3.

Защитник «Предаторз» Роман Йоси на 17-й минутее встречи спас свою команду от гола, отразив шайбу рукой на линии ворот. По итогам матча он был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 33-летний швейцарец провел 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков.

Роман Йоси
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 31 22 9 45
2 Филадельфия 33 18 15 40
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 19 12 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 33 16 17 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 28 11 17 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Виннипег 32 20 12 43
3 Колорадо 33 20 13 42
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 32 10 22 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Эдмонтон 31 15 16 31
6 Сиэтл 34 11 23 31
7 Анахайм 32 12 20 24
8 Сан-Хосе 33 9 24 21
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Тампа-Бэй

 33 23
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Давид Риттих

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