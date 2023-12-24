«Нэшвилл» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Нэшвилл» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Евгений Дадонов, Крэйг Смит и Яни Хаканпаа, при этом гости забили два гола на 60-й минуте. У «Предаторз» шайбы на счету Майка Маккаррона и Колтона Сиссонса.

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