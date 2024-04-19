«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в первом раунде Кубка Стэнли. Первый матч серии состоится вечером 21 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет на арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, Флорида, США.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: даты матчей и расписание первого раунда серии плей-офф НХЛ

1-й матч. «Флорида» — «Тампа» — 21 апреля, 19:30 мск;

2-й матч. «Флорида» — «Тампа» — 24 апреля, 2:30 мск;

3-й матч. «Тампа» — «Флорида» — 26 апреля, 2:00 мск;

4-й матч. «Тампа» — «Флорида» — 28 апреля, 0:05 мск;

5-й матч (при необходимости). «Флорида» — «Тампа» — 29 апреля;

6-й матч (при необходимости). «Тампа» — «Флорида» — 1 мая;

7-й матч (при необходимости). «Флорида» — «Тампа» — 4 мая;

Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли. Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.

В плей-офф вышло всего 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции. Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.