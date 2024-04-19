«Каролина» сыграет с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли. Первый матч серии состоится ночью 21 апреля. Начало — в 00:05 по московскому времени. Встреча пройдет на арене «PNC-арена» в городе Роли, Северная Каролина, США

"Каролина" — «Айлендерс»: даты матчей и расписание первого раунда серии плей-офф НХЛ

1-й матч. «Каролина» — «Айлендерс» — 21 апреля, 00:05 мск;

2-й матч. «Каролина» — «Айлендерс» — 23 апреля, 2:30 мск;

3-й матч. «Айлендерс» — «Каролина» — 26 апреля, 2:30 мск;

4-й матч. «Айлендерс» — «Каролина» — 27 апреля, 21:00 мск;

5-й матч (при необходимости). «Каролина» — «Айлендерс» — 30 апреля;

6-й матч (при необходимости). «Айлендерс» — «Каролина» — 2 мая;

7-й матч (при необходимости). «Каролина» — «Айлендерс» — 4 мая;

Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли. Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.

В плей-офф вышло всего 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции. Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

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