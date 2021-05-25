48 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Питтсбургом» в пятом матче серии

«Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Питтсбург» со счетом 3:2.

В составе «пингвинов» отличились Евгений Малкин и Брайан Раст. «Островитяне» ответили точными бросками Энтони Бовилье, Джордана Эберле и Джоша Бэйли, который забил победный гол во втором овертайме. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 48 бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке и начнется в 23:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:3 2ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Малкин — 1 (бол., Летанг, Раст), 8:20 — 1:0. Бовилье — 2 (Бэйли, Ледди), 19:05 — 1:1. Раст — 2 (Кросби, Летанг), 27:37 — 2:1. Эберле — 2 (Комаров, Пажо), 48:50 — 2:2. Бэйли — 3, 80:51 — 2:3.

Вратари: Джерри (80:51) — Сорокин (80:51).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 50 (12+20+9+9) — 28 (10+4+6+8).

Наши: Малкин (24.32/4/-1) — -.

25 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 2-3.