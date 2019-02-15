"Флорида" по буллитам обыграла "Калгари", Дадонов забросил одну шайбу

"Флорида" в серии буллитов обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Это четвертое подряд поражение "Флэймз".

Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов отметился одним голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Калгари" - 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Дадонов - 20 (Пайсик, Хоффман), 35:17 - 1:0. Янковски - 10 (бол., Хэнифин, Смит), 46:51 - 1:1. Хоффман - 26 (Яндл, Трочек), 51:59 - 2:1. Линдхольм - 25 (Андерссон, Годро), 57:36 - 2:2.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Раймер - Смит.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 32 (10+12+5+5) - 43 (10+16+15+2).

Наши: Дадонов (17.58/3/+2) - -.

15 февраля. Майами. BB&T Center.