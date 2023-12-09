«Питтсбург» проиграл «Флориде». Бобровский сделал 26 сэйвов

Читать «СЭ» в

«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский форвард Евгений Малкин сделал одну голевую передачу в составе проигравшей команды.

«Флорида» с 34 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 25 очков.