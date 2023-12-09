«Коламбус» переиграл «Сент-Луис». Российская тройка Чинахов — Марченко — Воронков сделала два гола

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блю Джкетс» прервали свою серию из трех поражений.

Российский нападающий Егор Чинахов забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу. На счету Кирилла Марченко 2 (1+1) очка, а у Дмитрия Воронкова — 2 голвые передачи. Причем два гола «Коламбуса» были полностью российскими (и голы, и голевые передачи).

«Коламбус» набрал 23 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Марченко — 9 (Воронков, Чинахов), 1:42 — 1:0. Томас — 9 (Бучневич), 14:36 — 1:1. Фантилли — 8 (Джонсон, Бемстрем), 17:01 — 2:1. Чинахов — 4 (Марченко, Воронков), 46:26 — 3:1. Чинахов — 5 (бол.), 52:21 — 4:1. Томас — 10 (Шенн, Крюг), 57:38 — 4:2. Тексье — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:56 — 5:2.

Вратари: Гривз — Хофер (57:47 — 59:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (8+8+6) — 43 (12+7+24).

Наши: Воронков (15.10/3/0), Марченко (16.10/2/+1), Проворов (23.01/1/-1), Чинахов (19.40/2/+1) — Александров (6.02/0/-1), Бучневич (23.24/4/+1), Торопченко (8.27/0/-1).

9 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15713 зрителей.