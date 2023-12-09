«Коламбус» переиграл «Сент-Луис». Российская тройка Чинахов — Марченко — Воронков сделала два гола
«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блю Джкетс» прервали свою серию из трех поражений.
Российский нападающий Егор Чинахов забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу. На счету Кирилла Марченко 2 (1+1) очка, а у Дмитрия Воронкова — 2 голвые передачи. Причем два гола «Коламбуса» были полностью российскими (и голы, и голевые передачи).
«Коламбус» набрал 23 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке в Западной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы: Марченко — 9 (Воронков, Чинахов), 1:42 — 1:0. Томас — 9 (Бучневич), 14:36 — 1:1. Фантилли — 8 (Джонсон, Бемстрем), 17:01 — 2:1. Чинахов — 4 (Марченко, Воронков), 46:26 — 3:1. Чинахов — 5 (бол.), 52:21 — 4:1. Томас — 10 (Шенн, Крюг), 57:38 — 4:2. Тексье — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:56 — 5:2.
Вратари: Гривз — Хофер (57:47 — 59:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (8+8+6) — 43 (12+7+24).
Наши: Воронков (15.10/3/0), Марченко (16.10/2/+1), Проворов (23.01/1/-1), Чинахов (19.40/2/+1) — Александров (6.02/0/-1), Бучневич (23.24/4/+1), Торопченко (8.27/0/-1).
9 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15713 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
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|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
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|11
|14
|29
|4
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|14
|12
|29
|5
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|23
|12
|11
|27
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|Нью-Джерси
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|25
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|П
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|8
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|2
|Флорида
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|15
|10
|32
|3
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|25
|14
|11
|32
|4
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|23
|13
|10
|30
|5
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|12
|16
|29
|6
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|11
|15
|25
|7
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|27
|11
|16
|24
|8
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|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
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|13
|13
|27
|7
|Миннесота
|24
|9
|15
|22
|8
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|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
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|27
|8
|19
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|9.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 1
|9.12
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|5 : 2
|9.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|9.12
|21:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84