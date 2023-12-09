Чинахов за 6 минут оформил дубль в матче с «Сент-Луисом»

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Счет стал 4:1.

На 13-й минуте третьего периода российский нападающий Егор Чинахов забросил свою вторую шайбу в этой встрече. Для 22-летнего россиянина этот гол стал 5-м в текущем сезоне НХЛ.