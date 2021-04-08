«Флорида» обменяла Коннолли, Боргстрема и Стиллмана в «Чикаго»
19:50
«Чикаго» и «Флорида» совершили обмен хоккеистами, сообщает в своем твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
В «Блэкхокс» отправились нападающий Бретт Коннолли с зарплатой в 3,5 миллиона долларов, форвард Хенрик Боргстрем, а также защитник Ралли Стиллман. Также клуб получил выбор в 7-м раунде драфта-2021.
В составе «Флориды» продолжат карьеру форвард Лукас Валльмарк и защитник Лукас Карлссон.
28-летний Коннолли в этом сезоне набрал всего 4 (2+2) очка в 21 встрече регулярного чемпионата НХЛ.
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