НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 9 апреля

В ночь с 8 на 9 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с «Бостоном», «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина и другие встречи.

9 апреля

«Баффало» — «Нью-Джерси» (02.00 — по мск)

«Каролина» — «Флорида» (02.00)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» (02.00)

«Монреаль» — «Виннипег» (02.00)

«Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00)

«Рейнджерс» — «Питтсбург» (02.00)

«Вашингтон» — «Бостон» (02.00)

«Оттава» — «Эдмонтон» (02.00)

«Детройт» — «Нэшвилл» (02.30)

«Чикаго» — «Даллас» (03.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.