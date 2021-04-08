НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 9 апреля
23:00
В ночь с 8 на 9 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с «Бостоном», «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина и другие встречи.
9 апреля
«Баффало» — «Нью-Джерси» (02.00 — по мск)
«Каролина» — «Флорида» (02.00)
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» (02.00)
«Монреаль» — «Виннипег» (02.00)
«Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00)
«Рейнджерс» — «Питтсбург» (02.00)
«Вашингтон» — «Бостон» (02.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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