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Сын Бродо отразил 47 бросков в дебютном матче за фарм-клуб «Нью-Джерси»

15:08
Джереми Бродер. Фото binghamtondevils.com
Джереми Бродер. Фото binghamtondevils.com
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24-летний голкипер Джереми Бродо провел первый матч за фарм-клуб «Нью-Джерси» в АХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Херши Беарс» он отразил 47 бросков, но это не спасло «Бингхэмтон Девилз» от поражения со счетом 2:3.

Джереми Бродо — сын бывшего вратаря «Нью-Джерси», трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного олимпийского чемпиона Мартина Бродо. Бродо-старший был выбран «Девилз» на драфте-1990 под общим 20-м номером. Лидер по числу побед в истории НХЛ среди вратарей выступал за клуб с 1992 по 2014 год, после чего провел один сезон в «Сент-Луисе». Летом 2018 года он вошел в Зал хоккейной славы.

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