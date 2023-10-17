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Сегодня, 06:16

«Вашингтон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вашингтон» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Кэпиталз» в основное время забили Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл. У «Флэймз» шайбы на счету Адама Ружички и Диллона Дюбе. Победный буллит в матче на счету форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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