«Каролина» уступила «Флориде» и потерпела первое поражение в сезоне

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» со счетом 2:5.

У «Уайлд» дубль оформид Энтони Даклер, еще по шайбе забросили Фрэнк Ватрано, Антон Лунделл и Патрик Хернквист. «Харрикейнз» ответили точными бросками Йеспера Фаста и Винсента Трошека с передачи Андрея Свечникова.

В начале второго периода Антти Раанта заменил в воротах Фредерик Андерсен, однако на 32-й минуте Райан Ломберг столкнулся с Раантой, из-за чего Андерсену пришлось вновь выйти на лед.

Для «Каролины» это первое поражение в сезоне. Команда с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.