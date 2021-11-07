«Каролина» уступила «Флориде» и потерпела первое поражение в сезоне
03:41
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» со счетом 2:5.
У «Уайлд» дубль оформид Энтони Даклер, еще по шайбе забросили Фрэнк Ватрано, Антон Лунделл и Патрик Хернквист. «Харрикейнз» ответили точными бросками Йеспера Фаста и Винсента Трошека с передачи Андрея Свечникова.
В начале второго периода Антти Раанта заменил в воротах Фредерик Андерсен, однако на 32-й минуте Райан Ломберг столкнулся с Раантой, из-за чего Андерсену пришлось вновь выйти на лед.
Для «Каролины» это первое поражение в сезоне. Команда с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.
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