НХЛ, расписание матчей 7 ноября: «Вашингтон» против «Филадельфии» и другие игры

В ночь на 7 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Хедман — 1 (бол., Стэмкос, Пойнт), 4:27 — 0:1. К. Браун — 2, 21:39 — 1:1. Рутта — 1 (Палат), 30:06 — 1:2. Ткачак — 3 (Батерсон, Норрис), 39:17 — 2:2. Стэмкос — 6 (Киллорн, Жозеф), 47:32 — 2:3. Палат — 4 (Чирелли, Макдона), 58:19 — 2:4. Чирелли — 3 (п.в., Палат, Пойнт), 59:26 — 2:5. Шоу — 1 (Мете, Келли), 59:44 — 3:5.

Вратари: Мюррей (58:58 — 59:26) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (13+5+9) — 33 (4+18+11).

Наши: Зайцев (20.45/0/+1), Зуб (16.16/0/0) — -.

6 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

01:00 мск. «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз»

02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз»

02:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Колорадо Эвеланш»

02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс»

02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд»

02:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Бостон Брюинз»

02:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

02:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

05:00. «Аризона Койотс» — «Сиэтл»

05:00. «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз»

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