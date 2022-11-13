Дубль Бэрри помог «Эдмонтону» обыграть «Флориду», Костин провел первый матч за «Ойлерз»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Тайсон Бэрри, еще по голу забили Уоррен Фогель и Райан Нюджент-Хопкинс. У «Пантерз» дубль на счету Сэма Беннетта, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

Форвард Клим Костин дебютировал за «Эдмонтон». 23-летний россиянин присоединился к «Ойлерз» в октябре 2022 года.

После этого матча «Эдмонтон» с 18 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 17 очками — на шестой строчке Востока.