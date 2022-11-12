«Оттава» победила «Филадельфию» и прервала серию из семи поражений подряд

«Оттава» победила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Дубль оформил нападающий «Сенаторз» Алекс Дебринкэт. Бывший форвард «Флайерз» Клод Жиру сделал две голевые передачи.

«Оттава» прервала серию из семи поражений подряд. Также команда одержала первую победу на выезде в нынешнем сезоне.

Российский защитник «Летчиков» Иван Проворов стал лидером по игровому времени среди всех хоккеистов, проведя на льду более 23-х минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оттава» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хэйс — 3 (Конекны, Фараби), 6:05 — 1:0. Шабо — 3 (Жиру, Ткачак), 14:28 — 1:1. Дебринкэт — 3 (бол., Ткачак, Штюцле), 39:11 — 1:2. Дебринкэт — 4 (бол., Брассар, Жиру), 46:52 — 1:3. Штюцле — 5 (п.в., Ткачак), 56:06 — 1:4.

Вратари: Харт (55:44 — 56:06) — Тэлбот.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 38 (17+13+8) — 27 (9+8+10).

Наши: Проворов (23.13/2/-1) — -.

12 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16912 зрителей.