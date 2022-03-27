Флери выйдет в старте «Миннесоты» на матч с «Коламбусом», Капризов — в первом звене

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Коламбусом».

В воротах «Уайлд» дебютирует Марк-Андре Флери, в запасе остался Кэм Тэлбот. В первом звене сыграет Кирилл Капризов, Дмитрий Куликов — в третьем звене.

37-летний канадец перешел в «Миннесоту» в дедлайн. Флери согласился на трейд, когда ему сказали о возможном обмене в «Уайлд», потому что считает команду претендентом на титул.

Матч «Миннесота» — «Коламбус» пройдет сегодня, 27 марта и начнется в 3.00 мск.