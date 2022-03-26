НХЛ, расписание и результаты матчей 26 и 27 марта: «Детройт» — «Тампа-Бэй», «Вашингтон» — «Нью-Джерси» и другие

«Тампа-Бэй» против «Детройта», а «Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в матче НХЛ