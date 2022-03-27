Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Нью-Джерси».

С первых минут в воротах «Кэпиталз» сыграет Витек Ванечек, в запасе остался Илья Самсонов. В первом звене сыграют Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, во втором звене — Дмитрий Орлов.

Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» пройдет сегодня, 27 марта и начнется в 2:00 мск.