Флери вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери одержал 552-ю победу за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).

Как сообщает сайт лиги, 39-летний хоккеист вышел на чистое второе место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Патрика Руа (551). Лидером всех времен по победам является легендарный голкипер Мартин Бродер (691).

В текущем сезоне Флери сыграл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7 процента бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,97.