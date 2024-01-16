Главный тренер «Коламбуса»: «Чинахов прогрессирует, и это происходит на наших глазах»

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан прокомментировал игру нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 Б).

«Чинахов прогрессирует, и это происходит на наших глазах. Он и Коул Силлинджер просто двигаются вперед. Они были очень активны и создали много моментов против очень хорошей тройки «Ванкувера», — приводит слова Венсана сайт НХЛ.

22-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Коламбус» 33 матча и набрал 18 (11+7) очков.