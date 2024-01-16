«Вегас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Марк Стоун, еще один гол забил Джонатан Маршессо, Павел Дорофеев сделал две результативные передачи. У «Предаторз» шайба на счету Люка Евангелисты.

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