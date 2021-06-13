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Панарин катается на мопеде в Коркино. Видео

16:39
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокатился на мопеде у себя на родине в Коркино Челябинской области. Видео 29-летний хоккеист выложил в своем Instagram.

Панарин в прошедшем сезоне провел 42 матча в регулярке, в которых набрал 58 (17+41) очков.

4 мая во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (6:3) нападающий Том Уилсон нанес травму Панарину. Канадец повалил на лед россиянина, которому нанес несколько ударов в голову. Форвард «Рейнджерс» был без шлема в тот момент.

Панарин после инцидента с Уилсоном выбыл до конца сезона из-за повреждения.

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