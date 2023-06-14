Флаг «Вегаса» повесили возле мэрии города в честь победы в Кубке Стэнли

Мэрия Лас-Вегаса вывесила флаг «Вегаса» в честь победы команды в Кубке Стэнли.

В финальной серии «Голден Найтс» одержали победу над «Флоридой» со счетом 4-1.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».