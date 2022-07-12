«Рейнджерс» на год продлили контракт с защитником Хайеком

«Рейнджерс» продлили контракт с защитником Либором Хайеком. Соглашение рассчитано на год, сообщает сайт клуба.

24-летний игрок обороны в прошлом сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 1 голевой передачей.

Хайек оказался в «Рейнджерс» в результате обмена с «Тампой» в 2018 году.

Он был выбран «молниями» на драфте-2016 под общим 37-м номером.