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Сегодня, 06:03

«Филадельфия» победила «Сент-Луис», Проворов и Барбашев сделали по голевой передаче

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу гостей забросил Райан О'Райлли, российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев сделал результативную передачу.

У хозяев отличились Уэйд Эллисон, Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс, Лукаш Седлак и Оуэн Типпетт. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал голевой пас.

«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции с 6 очками в 11 матчах. «Филадельфия» идет на седьмой строчке в таблице Восточной конференции с 16 очками в 12 играх.

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«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Эллисон — 3 (Проворов, Фараби), 30:11 — 1:0. Конекны — 5 (Типпетт, Хэйс), 36:37 — 2:0. Кэйтс — 2 (Санхейм, Лотон), 39:57 — 3:0. О`Райлли — 2 (Барбашев, Ледди), 45:22 — 3:1. Седлак — 1 (Силер, Кэйтс), 46:44 — 4:1. Типпетт — 3 (Конекны), 59:21 — 5:1.

Вратари: Сандстрем — Грайсс.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 35 (18+9+8) — 28 (9+7+12).

Наши: Проворов (24.12/3/+1) — Барбашев (14.38/2/0), Бучневич (19.29/1/-2), Тарасенко (19.20/3/-1), Торопченко (9.52/0/-1).

9 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 15228 зрителей.

Иван Барбашев
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
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3 Каролина 12 8 4 17
4 Филадельфия 12 7 5 16
5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Детройт 13 7 6 17
3 Торонто 14 7 7 17
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
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7 Монреаль 13 6 7 13
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2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Аризона 12 5 7 11
7 Нэшвилл 12 5 7 11
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Нью-Джерси – Калгари
 3 : 2
9.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 4 : 6
9.11 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
3 : 4
9.11 03:00
Торонто – Вегас
 3 : 4 ОТ
9.11 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 5 : 1
9.11 03:30
Детройт – Монреаль
 2 : 3 Б
9.11 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 - : -
9.11 04:00
Виннипег – Даллас
 - : -
9.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
9.11 06:30
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