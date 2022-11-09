«Филадельфия» победила «Сент-Луис», Проворов и Барбашев сделали по голевой передаче

«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу гостей забросил Райан О'Райлли, российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев сделал результативную передачу.

У хозяев отличились Уэйд Эллисон, Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс, Лукаш Седлак и Оуэн Типпетт. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал голевой пас.

«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции с 6 очками в 11 матчах. «Филадельфия» идет на седьмой строчке в таблице Восточной конференции с 16 очками в 12 играх.

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«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Эллисон — 3 (Проворов, Фараби), 30:11 — 1:0. Конекны — 5 (Типпетт, Хэйс), 36:37 — 2:0. Кэйтс — 2 (Санхейм, Лотон), 39:57 — 3:0. О`Райлли — 2 (Барбашев, Ледди), 45:22 — 3:1. Седлак — 1 (Силер, Кэйтс), 46:44 — 4:1. Типпетт — 3 (Конекны), 59:21 — 5:1.

Вратари: Сандстрем — Грайсс.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 35 (18+9+8) — 28 (9+7+12).

Наши: Проворов (24.12/3/+1) — Барбашев (14.38/2/0), Бучневич (19.29/1/-2), Тарасенко (19.20/3/-1), Торопченко (9.52/0/-1).

9 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 15228 зрителей.