«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс». Панарин сделал две голевые передачи

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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Синерубашечники потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал одну голевую передачу. Вратарь Семен Варламов сделал 37 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Голы: Палмиери — 5 (бол., Паризе, Пулок), 6:04 — 0:1. Хытил — 3 (Миллер, Фокс), 11:36 — 1:1. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Трочек), 20:22 — 2:1. Трочек — 5 (бол., Панарин, Зибанежад), 33:47 — 3:1. Пелек — 1 (Палмиери, Паризе), 40:14 — 3:2. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 52:46 — 3:3. Ли — 8 (Романов), 54:30 — 3:4.

Вратари: Шестеркин (57:54) — Варламов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (14+17+9) — 26 (12+6+8).

Наши: Кравцов (10.06/1/+1), Панарин (20.00/4/-2) — Романов (23.54/0/+1), Сошников (8.17/2/0).

9 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.