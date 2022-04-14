Гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию»

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Флайерз» потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей одним голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 22-й в этом сезоне.

Голкипер Александр Георгиев отразил все 28 бросков. Его признали первой звездой встречи.