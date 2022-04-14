Панарин забросил 22-ю шайбу в сезоне

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Счет стал 3:0.

На 12-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 22-й в этом сезоне.