«Филадельфия» продлит контракт с голкипером Хартом на три года
16:47
«Филадельфия» продлит контракт с голкипером Картером Хартом. Соглашение будет рассчитано на три года, сообщает журналист Франк Серавалли.
Инсайдер Эллиотт Фридман добавляет, что зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов в год.
22-летний Харт был выбран «Летчиками» на драфте-2016 под общим 48-м номером.
В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,67 при 87,7 проценте отраженных бросков. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.
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