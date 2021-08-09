«Филадельфия» продлит контракт с голкипером Хартом на три года

«Филадельфия» продлит контракт с голкипером Картером Хартом. Соглашение будет рассчитано на три года, сообщает журналист Франк Серавалли.

Инсайдер Эллиотт Фридман добавляет, что зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов в год.

22-летний Харт был выбран «Летчиками» на драфте-2016 под общим 48-м номером.

В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,67 при 87,7 проценте отраженных бросков. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.