Врана хочет получать по новому контракту 5,7 миллиона долларов, «Детройт» дает 3,65
16:34
Арбитраж определит сумму нового контракта, на который может рассчитывать нападающий «Детройта» Якуб Врана. Хоккеист просит 5,7 миллиона долларов в год, клуб дает только 3,65 млн, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Стороны еще могут договориться об условиях сделки до арбитражных слушаний.
25-летний чех, который находится в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».
Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
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