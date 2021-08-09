Главный тренер «Бостона» вошел в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде в Пекине
17:12
Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая будет готовиться к олимпийским играм в Пекине 2022 года, сообщает официальный сайт «Брюинз».
Напомним, что помощником генерального менеджера сборной стал генменеджер «Бостона» Дон Суини.
Главным тренером национальной команды будет Джон Купер («Тампа»). Помогать ему также будут Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).
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