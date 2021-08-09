Главный тренер «Бостона» вошел в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая будет готовиться к олимпийским играм в Пекине 2022 года, сообщает официальный сайт «Брюинз».

Congratulations, Coach!



Bruce Cassidy has been named an Assistant Coach of Team Canada for the 2022 Beijing Olympics.



?: https://t.co/FKCeBm15dj pic.twitter.com/sSG01u9oPg — Boston Bruins (@NHLBruins) August 9, 2021

Напомним, что помощником генерального менеджера сборной стал генменеджер «Бостона» Дон Суини.

Главным тренером национальной команды будет Джон Купер («Тампа»). Помогать ему также будут Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).