«Филадельфия» — «Оттава»: видеообзор матча

«Филадельфия» дома обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев сделал дубль Тайсон Ферстер, по одному голу у Джоэла Фараби и Кэмерона Йорка. У гостей забили Владимир Тарасенко и Тома Шабо.

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