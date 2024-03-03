Бобровский обогнал Гашека по победам в НХЛ и вышел на второе место среди вратарей из Европы

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» (4:0).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 390-я победа в 686 матчах НХЛ. 35-летний россиянин обогнал по этому показателю Доминика Гашека (389 в 735) и вышел на второе место по победам среди голкиперов из Европы. Первое место занимает Хенрик Лундквист (459 в 887).

В текущем сезоне Бобровский провел 44 матча, четыре раза сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.