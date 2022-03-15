«Филадельфия» не захотела брать Джоста в качестве часть сделки по обмену Жиру

«Филадельфия» и «Колорадо» ведут переговоры по обмену капитана «Летчиков» Клода Жиру. «Эвеланш» хотели, чтобы «Флайерз» забрали права на нападающего Тайсона Джоста в качестве части сделки, однако «Филадельфия» отказался от такого варианта, сообщает журналист Брэндон Зоммерманн.

Напомним, что 15 марта «Колорадо» обменяло Джоста в «Миннесоту» на форварда Нико Штурма.

24-летний канадец отметился 14 (6+8) результативными баллами в 59 встречах. Его контракт с зарплатой 2 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2022/23.

34-летний Жиру летом может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту — 8,275 миллиона долларов.