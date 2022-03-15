Молодой защитник из системы «Лос-Анджелеса» дисквалифицирован на 8 матчей за грубый силовой прием

Защитник из системы «Лос-Анджелеса» Брэндт Кларк получил 8 матчей дисквалификации, которые распространяются на игры юниорской лиги Онтарио, сообщает журналист Марк Шиг.

19-летний Кларк, который сейчас выступает за «Бэрри-Колтс» провел жесткий силовой приему против нападающего «Гамильтона» Яна Мышака. Кларк атаковал соперника, когда тот не владел шайбой, и нанес ему удар в голову.

LA Kings Prospect and Top 10 pick Brandt Clarke has been suspended indefinitely for this hit in the OHL. #GoKingsGo pic.twitter.com/Glot1lG4GP — rob (@IvanIvanlvan) March 12, 2022

Изначально хоккеист получил бессрочную дисквалификацию. Затем ему определили 8 матчей дисквалификации.

В этом сезоне Кларк провел в ОХЛ 47 матчей и набрал 54 (10+44) очка.

Напомним, что защитник был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте-2021 под общим 8-м номером.