«Миннесота» обменяла нападающего Штурма на форварда «Колорадо» Джоста

«Миннесота» и «Колорадо» произвели обмен нападающими. «Дикари» отдали «Лавинам» форварда Нико Штурма, а в обратном направлении проследовал нападающий Тайсон Джост, сообщает сайт «Уайлд».

26-летний немец провел в этом сезоне 53 матча, в которых набрал 17 (9+8) очков. Его контракт с зарплатой 725 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.

24-летний канадец отметился 14 (6+8) результативными баллами в 59 встречах. Его контракт с зарплатой 2 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2022/23.

Отметим, что Джост был выбран «Колорадо» на драфте-2016 в первом раунде под общим 10-м номером.