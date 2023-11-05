«Лос-Анджелес» на выезде разгромил «Филадельфию»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 5:0.

Ассистентский хет-трик оформил Куинтон Байфилд, по голу забили Адриан Кемпе, Анже Копитар, Артур Калиев, Тревор Мур и Блэйк Лизотт.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 16 очками занимает второе место в Западной конференции, «Филадельфия» с 11 очками — на 13-й строчке Востока.